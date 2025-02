Tvplay.it - Allarme rosso per il Milan: è scoppiato l’ennesimo caos della stagione, Conceicao ora trema

Leggi su Tvplay.it

in casadopo la sconfitta in Champions League.è sotto pressione: il tecnico ora.L’unica differenza rispetto alla precedente gestione è che in bacheca è stata aggiunta la Supercoppa Italiana. La svolta tanto attesa dal, a livello di gioco e risultati, però non è ancora arrivata. Anche con Sergioin panchina, infatti, ilha continuato a stentare alternando buone prestazioni ad altre pessime. L’euforia nata in seguito al trionfo in Arabia Saudita, ormai, è svanita. Anzi, dopo la sconfitta patita a Rotterdam l’ambiente non potrebbe essere più sotto pressione.per il: èora– TvPlay.it (LaPresse)Il club, dopo aver acquistato elementi di grande qualità del calibro di Kyle Walker, Joao Felix e Santiago Gimenez (a cui hanno fatto da contraltare le partenze di Alvaro Morata e Davide Calabria), pensava di poter guardare con ottimismo al futuro.