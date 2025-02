Ilrestodelcarlino.it - Alla Reggiana mancano i blitz in trasferta

A due terzi di campionato disputati si può tracciare qualche bilancio. Lo scorso anno larendeva molto più inche in casa: tra le mura amiche i ragazzi di mister Alessandro Nesta vinsero solo tre partite, quest’anno la truppa di Viali ha già migliorato con quattro successi. Il rendimento esterno, però, fu praticamente da playoff, cond’autore come quelli di Venezia, Catanzaro, Palermo e Bari giusto per citare i più lampanti. E quest’anno come va? Laha 28 punti: di questi, 16 li ha raccolti al "Città del Tricolore", e 12 lontano da Reggio Emilia.fine, tutto sommato, c’è un certo equilibrio nel rendimento. In casa ha segnato 13 gol, subendone 14; in, invece, 11 reti segnate e 15 concesse (anche qui sostanziale equilibrio). Insomma: l’anno scorso da retrocessione in casa, e da playoff fuori, quest’anno un rendimento da zona del "limbo" sia in casa che fuori, e il totale fa un tredicesimo posto, a quota 28.