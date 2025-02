Forlitoday.it - Alla Fabbrica delle candele la presentazione del romanzo d'esordio di Paolo Miserocchi

Leggi su Forlitoday.it

Per il ciclo "Autori in" giovedì 20 febbraio alle ore 17.30presenta il suo libro: "Papà è in bagno", edito dCasa editrice "Il Ponte Vecchio". A ospitare l'appuntamento è la sala Arancio delladi Forlì. A introdurre l'incontro è Marco Viroli.