Quifinanza.it - Alla Conferenza di Monaco accordi tra Trump e Putin, Meloni e l’Europa tagliate fuori

Leggi su Quifinanza.it

è pronta a rivedere i propri arsenali,ordina agli alleati di staccare assegni più pesanti per la difesa e l’Ucraina continua a essere la moneta di scambio delle grandi manovre diplomatiche. Ladi2025 inizia oggi (e durerà fino al 16 febbraio) con il solito corredo di strette di mano pubbliche e trattative segrete, mentre Washington cerca di dirigere il dialogo tra Bruxelles e Kiev, come se fosse cosa sua.Nel frattempo, Giorgiadecide di restaredal gioco: saltaresignifica evitare passi falsi su un dossier che potrebbe far implodere la sua maggioranza e tenersilarga da una trattativa che promette più spine che rose. L’assenza dell’Italia in questa partita di potere europeo e transatlantico sarà notata, eccome.I protagonisti e gli interventi previstiL’inaugurazione sarà gestita dal presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, mentre Christoph Heusgen, gran cerimoniere della, avrà il compito di orchestrare il solito balletto di dichiarazioni e retroscena.