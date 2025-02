‘Ali di piombo’ il 1977 ricostruito da Concetto Vecchio | L’Italia è anche la storia delle sue crudeltà

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – 'Ali di piombo', di, non è e non vuole essere solo un libro sugli anni di piombo. E' un libro, tornato in libreria nella sua nuova edizione per Utet, che racconta da tutte le angolazioni disponibili un anno, il, che il sottotitolo definisce 'tragico e appassionato'.è uno .