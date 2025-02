Alfa Romeo, Porte Aperte nel weekend per gamma elettrica e ibrida

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) –accelera verso il futuro con un nuovopensato per tutti coloro che desiderano scoprire il lato più innovativo e sostenibile del marchio. Le concessionariein tutta Italia apriranno leanche sabato 15 e domenica 16 febbraio, per un’esperienza unica, all’insegna delle nuove tecnologie in ambito automotive e della sportività senza compromessi. L’iniziativa si allinea al programma “Elettrico Facile”, la nuova proposta del Gruppo Stellantis nata con l’obiettivo di semplificare il passaggio dai motori termici alle soluzioni ibride ed elettriche. Durante il, i clienti potranno scoprire peculiarità e caratteristiche delle vettureibride e 100% elettriche, grazie soprattutto al supporto dei Driver Expert presenti, che ne evidenzieranno performance, design e innovazioni tecnologiche.