Lopinionista.it - Alex Wyse secondo a Sanremo Giovani, pronto per il tour

Leggi su Lopinionista.it

, artista rivelazione della 75° edizione del Festival di, ha raggiunto ilposto nella categoria “Nuove Proposte” con “Rockstar” (Artist First), il brano con il quale ha conquistato il 51% dei voti del pubblico, confermando la sua straordinaria capacità di emozionare e coinvolgere. Per celebrare questo traguardo,annuncia oggi un esclusivo instoredel vinile 45 giri di “Rockstar”, che sarà disponibile solo durante il firmacopie. Ecco le date annunciate:28 febbraio Milano – Mondadori Bookstore Porta Romana, 78 – h. 18.0001 Marzo Palermo – Mondadori Bookstore – Sanlorenzo Mercato – h. 15.30O2 marzo Catania – Mondadori Bookstore Via G. D’Annunzio, 115 – h.15.3005 marzo Napoli – Mondadori Bookstore – MA Books – Galleria Umberto – h.1806 marzo Marcianise (CE) – Mondadori Bookstore CC Campania – h.