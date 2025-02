Bergamonews.it - Al volante in stato di ebbrezza, finisce contro un’auto parcheggiata: patente ritirata e veicolo confiscato

Treviglio. Un insolito traffico lungo via Cavour ha catturato l’attenzione della polizia locale che, portatasi sul posto, ha scoperto la presenza di, incidentata, ferma in seconda fila, con aluna donna indi. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio, a Treviglio. Utili alla ricostruzione degli eventi sono state le immagini della videosorveglianza che hanno consentito agli agenti di scoprire la dinamica dei fatti e di scoprire che la donna, alla guida del proprio, in colonna Sottoposta ailli alcolemici, risultava avere un tasso superiore al 1,5 g/l: denunciata, gli agenti le hanno revocato lae confisca il, di sua proprietà, con previsione dell’arresto sino ad un anno e con una multa fino a 6mila euro.“Quanto successo ci permette di confermare la bontà degli ausili tecnologici di cui la polizia locale dispone” afferma il comandante Giovanni Vinciguerra.