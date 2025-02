Ilfattoquotidiano.it - Al via la Conferenza di Monaco: previsti incontri bilaterali Usa-Russia, con l’Ucraina lasciata fuori dalla porta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Russi in Germania oggi. Alti funzionari della Federazione, Stati Uniti e Ucraina si incontreranno alladi: ci saranno “persone di alto livello dei tre Paesi”, ma “non so esattamente chi ci sarà di ogni Paese” ha detto ieri Trump, assicurando che, oltre all’incontro di oggi, un altro è previsto a breve in Arabia Saudita e “anchene farà parte”.però smentisce Donald: “Non sonocolloqui con i russi a” ha detto il consigliere del presidente Zelensky, Dmytro Lytvyn: “La posizione delrimane invariata. L’Europa deve far parte di qualsiasi conversazione seria per una pace autentica e duratura. Solo una posizione coordinata e unitaria dovrebbe essere sul tavolo per i colloqui con i russi”.ha declinato l’invito o comunque non si aspetta di sedersi allo stesso tavolo della squadra del Cremlino, ma è anche Mosca a tagliarel’avversario:parteciperà “in un modo o nell’altro”, ma i colloqui sarannoha specificato ilvoce del Cremlino Dmitry Peskov, “la nostra controparte principale è Washington”.