Ilgiorno.it - Al funerale di Lorenzo Rovagnati a Biassono oltre mille persone. La vedova: “Non mi hai mai lasciato sola, sarà così anche in futuro”

(Monza e Brianza) – "La vita èfragile che pare un soffio, maforte come Sofia (la terza figlia, nata tre giorni fa, ndr) che è stata il tuo ultimo dono. Ti sentivo al mio fiancomartedì, non mi hai maiin". Sono le parole di Federica Sironi,di, al termine deldel marito, erede e amministratore delegato della omonima e nota azienda di salumi, morto la scorsa settimana, a soli 42 anni, in un incidente in elicottero a Noceto, in provincia di Parma. È nata Sofia, figlia die dellaFederica Sironi: l’imprenditore è morto nell’incidente in elicottero una settimana fa L’ultimo saluto asi è tenuto nella chiesa di San Martino, a, dove la famiglia e la storica azienda di salumi sono cresciute e proliferate.