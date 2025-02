Dayitalianews.com - Al Bano annuncia: “Presto sarò chiamato da Mosca per il concerto della pace in Piazza Rossa”

Alai microfoni dell’Ansa ha fatto un annuncio molto importante: tra qualche mese potrebbe volare aper tenere unnellaper celebrare lae quindi la fineguerra tra Russia e Ucraina.L’annuncio di AlAlha rivelato che il suo impresario, che lo ha fatto cantare 4 volte per Putin, gli hato di tenersi pronto per fine agosto o per inizio settembre, poiché per quel periodo dovrebbe essereta la. In realtà il cantante già a novembre del 2024 aveva ventilato l’ipotesi, a suo dire piuttosto concreta, che nel 2025 sarebbe volato in Russia per unper la.Alha detto all’Ansa che la notizia gli è stata data dal suo impresario, che non ha mai sbagliato nulla in ambito lavorativo, quindi si fida di lui a occhi chiusi.