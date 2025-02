Quotidiano.net - Aiea: Incendio a Chernobyl, livelli di radiazione stabili nonostante raid russo

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica () ha affermato che dopo l'scoppiato in un hangar della centrale di, provocato secondo Kiev da un, "idiall'interno e all'esterno rimangono normali e". Su X l'sostiene che il suo team sul campo ha udito un'esplosione durante la notte, all'1.50 locale, proveniente dal "Nuovo Confinamento Sicuro, che protegge i resti del reattore 4 ", lo scudo protettivo della centrale, e poi è scoppiato un. "Al momento, non ci sono indicazioni di una violazione nel contenimento interno dell'Nsc. L'monitorare la situazione".