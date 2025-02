Lortica.it - Ai Stories: Iniziare da Shakespeare

Iniziò da. E fu abbastanza semplice. Chi legge più? Cercònella libreria. Trovò “Amleto” e “Giulietta e Romeo”. Non leggeva più quella roba dalle scuole superiori. Buttò una tragedia al giorno, come gli aveva consigliato il dottore, e si sentì meglio.“Si liberi dal tragico” gli aveva detto. L’aveva fatto.La letteratura del XIX secolo gli svuotò l’intestino e una buona metà della sua libreria. Erano tutti libri e ricordi di sua madre e gli dispiaceva ma insomma: lo faceva per la salute. E con la salute non si scherza e non si tentenna.Con la letteratura del XX secolo fece più fatica. “Siddhartha” di Herman Hesse, ad esempio, gli aveva proprio cambiato la vita. Anzi: avrebbe voluto rileggerlo e lo tenne sul comodino per qualche giorno. Il dottore fu categorico: “La bile non migliorerà!”.