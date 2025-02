Lanazione.it - Agroalimentare . I distretti crescono sui mercati esteri

Prosegue la crescita suideiagroalimentari con un risultato delle esportazioni dei primi 9 mesi del 2024 che supera i 21 miliardi, con un progresso del 7,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2023. Emerge dal Monitor deiagroalimentari italiani al 30 settembre 2024, curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo che attesta un’evoluzione in linea con il totaleitaliano (+8,2%), di cui irappresentano il 42,5% in termini di valori esportati. Attraverso il Programma Sviluppo Filiere, Intesa Sanpaolo supporta 172 filiere agroalimentari. Balzo in avanti per i Vini dei colli fiorentini e senesi (+11%). Il distretto dell’Olio toscano realizza 389 milioni in più (+56%). Positivo anche l’andamento dell’Olio umbro (+33%). Massimiliano Cattozzi (foto), responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, dichiara: "La filierasi rafforza nei".