Agrelli&Basta Leone d’Oro sezione Press al Media Key Venice Award | unica agenzia del Sud Italia premiata

Pubblicità: stavolta è l’eccellenza campana a farsi notare, con una piccola, Agrelli&Basta, che ha vinto ilalKey2025 nella” (campagne pubblicitarie su carta stampata) per la creatività multi-soggetto realizzata per La Doria, azienda di Angri in provincia di Salerno, primo produttore europeo di pelati, polpa di pomodoro, legumi e sughi pronti nel mercato retail.L’di comzione con sede principale a Napoli, fondata e diretta dal pubblicitario Claudio Agrelli, è stata l’del Sudnel corso della seconda edizione dell’evento che intende celebrare le migliori campagne di comzione e marketing nei settori “Food&Beverage” e “Sustainability&Green”. Un riconoscimento di prestigio che testimonia l’eccellenza dei creativi partenopei, capaci di competere con successo con agenzie e brand di spessore nazionale e internazionale, tanto che l’advertising private label della Doria è sfilata sotto i riflettori insieme alle campagne di Red Bull, Tavernello, Conad, Tic Tac Ferrero, Beretta, Neso, Jagermeister e Lavazza, anch’esse premiate nel corso della serata.