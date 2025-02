Quotidiano.net - Agreenet, la startup che ha progettato il bollino antispreco per frutta e verdura

Roma, 14 febbraio 2025 – Solo qualche giorno fa si è tenuta, nel nostro Paese, la giornata nazionale contro lo spreco alimentare: un’occasione importante per riflettere su quanto cibo finisca, ogni anno, nella spazzatura e su come sia saldo il legame tra lo spreco di alimenti e la perdita economica (pari a 14,1 miliardi di euro per l’intera filiera dell’agrifood). Proprio la consapevolezza della gravità del problema, specie nel settore dell’orto– anche quest’anno, secondo l’osservatorio Waste watcher international, tra i cibi più sprecati ci sonofresca, insalata, cipolla e patate – ha spinto Stefano Ferioli e Gustavo Gonzales (entrambi under 35) a fondare la. “Grazie alla nostra esperienza in agritech e food innovation – spiegano i due founder - abbiamo deciso di sviluppare una soluzione sostenibile per allungare la shelf-life dei prodotti, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità lungo tutta la catena di distribuzione”.