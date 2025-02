Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni sui bus, discussione in consiglio comunale

Giovedì 20 febbraio, alle ore 15, torna a riunirsi, per la prima volta nel 2025, il cesena che per l’occasione sarà introdotto dall’Inno di Mameli riprodotto dagli allievi del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’. I lavori, che saranno trasmessi come di consueto in diretta sul portale dell’Ente cesena.consiglicloud.it, saranno introdotti dall’interpellanza presentata dal consiglieredi Fratelli d’Italia Giorgio Zanotti relativa alla sicurezza su via Madonna dello Schioppo. A seguire il consigliere Nicolas Pellegrini (Fratelli d’Italia) presenterà un’interpellanza riguardante leall’interno dei bus Start Romagna. Questa prima parte dei lavori sarà conclusa da due interpellanze a firma dei Consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima relativa all’impianto di compostaggio e digestione anaerobica ‘La busca’, la seconda, invece, inerente al degrado nei parchi urbani adiacenti alla scuola primaria ‘Rita Levi Montalcini’ in zona Vigne.