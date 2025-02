Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni in ospedale, poliziotti presi a botte: “Tre feriti in dodici ore”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 14 febbraio 2025 – Bivacca al pronto soccorso dell’di Macerata e quando arriva la polizia si scaglia contro gli agenti, ferendone uno. Denunciato un 29enne. Soltanto qualche ora dopo episodio analogo, nel reparto di Psichiatria, con un 22enne nigeriano che ha dato in escandescenze ed ha aggredito la polizia, arrivata sul posto dopo la segnalazione da parte del personale medico e sanitario. “Treinore. C’è preoccupazione per un trend che mette in discussione non solo la sicurezza degli operatori di polizia ma anche quella dell’intera comunità”, è l’allarme del Siulp, Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, di Macerata. Il primo episodio è avvenuto nella mattinata dell’altroieri, quando la polizia è intervenuta all’, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto che da alcuni giorni era stato notato dal personale sanitario mentre bivaccava di notte all’interno della sala triage del pronto soccorso, senza chiedere alcun tipo di assistenza.