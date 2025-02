Lanazione.it - Aggressione nel supermercato: vigilante ferito alla testa con un machete

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Unè stato aggredito con unall'interno di unin via Guido Monaco ad Arezzo. È accaduto intorno alle 18.30 e la guardia giurata, 33 anni, colpita, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Donato. L'aggressore, un uomo di origine magrebina, è stato subito immobilizzato dpolizia, intervenuta sul posto. Da chiarire i motivi del gesto anche se pare legato ad una conzione fatta dguardia giurata all'aggressore. È il secondo agguato in pochi giorni nela due passi dstazione di Arezzo.