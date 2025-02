Casertanews.it - Aggredisce il fratello e lo minaccia di morte: i carabinieri evitano il peggio

Leggi su Casertanews.it

ile lodi. E' quanto accaduto a Maddaloni ieri (13 febbraio) attorno alle 12:30, quando idella locale Compagnia sono intervenuti in via Santa Barbara su indicazione della Centrale Operativa per la segnalazione di una violenta lite in famiglia.