Laverita.info - Afgano sulla folla a Monaco: veniva dall’Italia

Uno straniero, estremista islamico, si lancia con l’auto su un corteo sindacale: 30 feriti, tra cui un bambino di 2 anni in fin di vita L’uomo era sbarcato nel 2016 in Calabria ed era poi passato per Brescia. Berlino lo aveva espulso, salvo poi sospendere l’iter.