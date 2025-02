Panorama.it - Affari di cuore

ose rosse. Cenette occhi negli occhi. Regali. È San Valentino. Per molti il giorno più romantico dell’anno, florilegio di cuori, flûte incrociati e promesse d’amore eterno. Per altri, più cinicamente, una delle feste più commerciali al mondo, che comporta tanti baci e altrettanti abbracci, ma soprattutto (ingenti) spese. «Bisogna partire dal presupposto che il 14 febbraio è stato inventato da un’azienda di biglietti d’auguri in America per vendere di più, quindi non ha nulla a che vedere con la religione o la storia» spiega l’antropologa inglese Anna Machin dell’Università di Oxford. Lo raccontano bene i dati, secondo cui la spesa media per l’occasione è in crescita esponenziale. Nel 2023, ha calcolato Confesercenti, ogni innamorato ha sborsato intorno ai 71 euro (+35 per cento rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia).