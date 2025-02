Zonawrestling.net - AEW: Malgrado le lamentele il debutto in Australia è già un successo finanziario

Ildella AEW insta facendo molto discutere: dallo spostamento in una venue più piccola al mancato rimborso dei biglietti, fino alla messa in onda in differita negli USA. Nonostante le controversie, Tony Khan ha dichiarato che l’evento si preannuncia come un grandedal punto di vista.Le controversie dell’eventoL’evento, originariamente previsto al Suncorp Stadium, è stato spostato al più piccolo Brisbane Entertainment Centre per motivi non specificati. La situazione si è ulteriormente complicata quando la società che gestisce la vendita dei biglietti si è rifiutata di fornire rimborsi nonostante il cambio di sede. Inoltre, i fan americani hanno espresso il loro malcontento per la decisione di TNT di trasmettere l’evento in differita dopo l’NBA All-Star Game, sostituendo la consueta programmazione di AEW Collision.