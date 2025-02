Zonawrestling.net - AEW: Josh Alexander sembra molto vicino alla firma

L’esperienza diin TNA è giunta al termine ed ora il canadese è un free agent. A rappresentarlo nelle negoziazioni per il suo futuro l’agente Barry Bloom che ha lavorato, tra gli altri, anche per Kenny Omega e Jim Ross. WWE e AEW ha manifestato interesse verso il wrestler, ma a quanto pare la decisione sul suo futuro è stata presa.Walking Weapon All Elite?Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful Select, il futuro disarà in AEW. Secondo diverse fonti, anche internefederazione di Tony Khan, il canadese è destinato are con la AEW, se già non lo ha fatto. La WWE ha manifestato interesse verso di lui soprattutto sul finire del 2024, ma a quanto pare “The Walking Weapon” sarà il prossimo acquisto di Tony Khan. Ricordiamo cheè diventato free agent proprio quest’oggi.