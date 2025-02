Zonawrestling.net - AEW: Gli ascolti di Dynamite toccano il minimo dal dicembre 2024

Leggi su Zonawrestling.net

L’ultima puntata pre-registrata di AEWsu TBS ha registrato 579.000 spettatori, segnando un calo del 4,3% rispetto alla settimana precedente. Si tratta del dato più basso per lo show dal giorno di Natale dello scorso.I dati demograficiNella fascia demografica 18-49 anni, la puntata ha ottenuto un rating di 0,16, in calo del 5,9% rispetto alla settimana scorsa. Questo dato eguaglia ilfatto registrare dallo show in questa categoria dal 27 novembre. È importante notare che né il rating 18-49 né il totale complessivo degli spettatori includono coloro che hanno seguito lo show in streaming su Max.La concorrenza televisivaLo show si è trovato a competere con la consueta programmazione di NBA e basket universitario, oltre alla partita inaugurale del torneo 4 Nations Face-Off di hockey trasmessa su TNT.