Adesso il Pisa punta... sull'effetto sconfitta. Dopo ogni ko la reazione è stata super

Quando si è nel bel mezzo di un percorso a tappe, denso di rischi e pericoli, il segreto per raggiungere il traguardo finale e godersi il panorama di fronte ai propri occhi e il tragitto coperto per arrivarvi è molto semplice: mantenere un passo costante, evitando di andare in affanno nei momenti – inevitabili – nei quali le difficoltà fisiche e mentali fanno capolino. Pippo Inzaghi e i suoi uomini lo sanno molto bene: risultati e prestazioni alla mano, infatti, da inizio campionato ascivolone ha fatto seguito una partita foriera di ottime sensazioni, punti pesanti e sorrisi". Già alla seconda giornata,il pareggio al debutto con doppia rimonta annessa ai danni dello Spezia, i nerazzurri annichilirono – molto più di quanto racconti il 2-0 finale – un Palermo presentatosi all’Arena infarcito di nomi altisonanti e fregiato dell’etichetta di "favorito alla vittoria finale del torneo.