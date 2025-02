Lanazione.it - Adele, portata via a 21 anni da una malattia rara. ‘Aveva la musica sempre nel cuore’

Pisa, 14 febbraio 2025 – “La nostraaveva tantanel cuore, suonava anche mentre attendeva nell’androne del reparto dove veniva sottoposta ad interventi chirurgici e terapeutici”. Il ricordo, toccante e straziante, arriva dalla famiglia diColoretti, 21enne scomparsa a causa di un brutto male. La giovane, di Marina di Pisa, colpita in giovane età dal sarcoma di Ewing, una forma molto aggressiva di tumore delle ossa, è stata “un esempio di vita che nonostante la sua forza esemplare nel combattere per dueuna, ci lascia con immenso dolore”. La ricordano come una ragazza dai molti interessi: calciatrice, amante del nuoto, del tennis e del motociclismo. Ma il suo cuore batteva soprattutto per la. “La nostra– è il ricordo della famiglia Coloretti – ha coltivato durante la sua vita, insieme alle sorelle Tecla e Agnese, l’amore per lae grazie alla sua grande passione aveva conseguito il diploma al liceole di Lucca.