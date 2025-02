Ilrestodelcarlino.it - Addio all’emporio Adria, i clienti: “Finisce un’epoca. Qui si trovava tutto”

Pesaro, 13 febbraio 2025 – Era il negozio del popolo, entravi e trovavi di, dai legumi, alla ferramenta, dalle bottiglie, al cibo per animali. Un bazar famigliare, condotto per 64 anni dalla famiglia Vagnini: “La mamma veniva a lavorare in motorino da Ginestreto – dicono Giusy e Tiziana Vagnini – vorremmo ringraziaree Marino, i miei nostri genitori e lo zio Renzo , tra i primi collaboratori. Ora è il momento del riposo. Peccato che nessuno voglia questa attività che va benissimo”. Quelli che chiudono: "Con un affitto più basso non avremmo mollato" Ieri l’, con tantia salutare la famiglia Vagnini. Un negozio entrato nel cuore della gente del quartiere e non solo, come ricorda Antonio Rosa, ex docente e residente nella zona: “Un negozio che ha una storia, nato nel 1961 nei pressi della piazza Lombardini.