Quotidiano.net - Addio a Giorgio Cocilovo, storico chitarrista di Renato Zero e icona della musica italiana

Leggi su Quotidiano.net

Si è spento a 68 annidie figura di riferimento nella scenale. Musicista, compositore, direttore d’orchestra e docente al CPM di Franco Mussida e il Conservatorio di Parma, malato da tempo, avrebbe compiuto 69 anni tra poche settimane. Tra gli artisti con cui ha collaborato spiccano nomi del calibro di Mina, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Gino Paoli, Patty Pravo,Gaber, Mia Martini, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Adriano Celentano. Passando per Cristiano De Andrè, Gigi D’Alessio, Ivan Graziani, James Senese, Eros Ramazzotti (con cui nel 1991 ha suonato alla Radio City Music Hall di New York) e Nikka Costa, solo per citarne alcuni. Ha fatto parte dell’orchestra del Festival di Sanremo fino al 2019. Una vita per laNato a Milano nel 1956 da una famiglia siciliana, si avvicina alla chitarra da giovanissimo e impara lo strumento suonando le canzoni dei Beatles.