Thesocialpost.it - Addio a Carlos Diegues, tra i fondatori del Cinema Novo in Brasile

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo delè in lutto.José Fontes, noto come Cacá, è morto a Rio de Janeiro all’età di 84 anni. Le complicazioni post-operatorie sono state fatali per il regista brasiliano.Leggi anche: Tony Effe a Sanremo: “Mi hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco, sono arrabbiatissimo”Tra idelCacáè stato una figura chiave nella nascita del, un movimentotografico brasiliano che ha rivoluzionato il modo di farenel paese. Con film come “Bye Bye Brazil” (1980) e “Dio è brasiliano“,ha saputo raccontare ilcon uno sguardo unico e profondo.L’omaggio dell’Accademia Brasiliana delle Lettereera membro dell’Accademia Brasiliana delle Lettere (Abl) dal 2018. L’Abl ha ricordato il suo talento con un post commovente su Instagram: “Il suo lavoro ha saputo bilanciare popolarità e profondità artistica, affrontando con sensibilità temi sociali e culturali”.