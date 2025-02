Quotidiano.net - AD ARCEVIA. VIVA LA POLENTA

di Alice PavarottiL’Emilia Romagna e le Marche sono terre ricche di storia e tradizioni culinarie che, nel corso dei secoli, hanno saputo preservare la loro autenticità. Ogni mese, sagre ed eventi enogastronomici offrono l’occasione perfetta per riscoprire i sapori genuini del territorio, attraverso celebrazioni che mettono in primo piano le eccellenze locali. Ecco gli appuntamenti imperdibili dei prossimi giorni. A Castel Maggiore, dal 21 al 23 febbraio, torna la Festa dei Sapori, un evento che animerà il centro cittadino con stand gastronomici, street food, mercatini e gli amatissimi biscotti della Pro Loco. Le vie Gramsci e Matteotti, insieme a piazza Pace, diventeranno il cuore pulsante di questa festa dedicata alla buona cucina e alla convivialità. Sempre in Emilia, a Molinella (Bologna), il 22 e 23 febbraio – con replica il 1° e 2 marzo – si svolgerà la Festa dell’Anguilla e delle Rane, un’occasione per gustare piatti tipici della tradizione locale.