Ad Anna Prandoni il premio Kyle Phillips 2024

Un nuovo riconoscimento per il lavoro svolto con bravura e professionalità è stato assegnato alla curatrice di Linkiesta Gastronomika,. Si tratta del, istituito dall’Associazione Stampa Enogastroagroalimentare Toscana (Aset) per ricordare il collega tosco-americano prematuramente scomparso nel 2013. E sono proprio le caratteristiche della scrittura di questo giornalista, appassionato di vini e Toscana, a guidare dal 2014 la giuria nella scelta del vincitore annuale: «assoluta mancanza di pregiudizi, curiosità professionale, serenità di giudizio, voglia di esplorare, franchezza, scrittura brillante e sobrietà di comportamento».La consegna è avvenuta venerdì 14 febbraio, nel palazzo Medici Riccardi di Firenze, in occasione di PrimAnteprima, l’evento della Regione Toscana che inaugura la Settimana delle Anteprime del vino toscano 2025.