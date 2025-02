Superguidatv.it - Achille Lauro: “Fedez? Questa è una roba montata comunque da terzi” – Intervista

A margine della conferenza stampa di, tenutasi oggi 14 febbraio a Sanremo, abbiamo avuto l’occasione dire il cantante. Non potevamo esimerci dal fargli la domanda delle domande, quella su. Ecco cosa ci ha risposto, senza filtri e con il suo stile inconfondibile.parla diai nostri microfoniSe stasera nella canzone di fedz ci fosse una strofa a te dedicata in Bella stronza? (pare che ci sia)Non credo ci sia (ride ndr), non credo ci sia e soprattutto prima di prepararmi non ascolto le canzoni del Festival.Cosa pensi della canzone di?Ti giuro che non l’ho ascoltata bene, ho visto che che in qualche modo sta piacendo e ti posso dire? sono contento, sono contento per lui. Vi siete visti, avete parlato? No però magari magari succederà, magari capiterà.