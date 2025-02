Secoloditalia.it - Accusò i carabinieri in tv: l’amico di Ramy arrestato per rapina, lesioni e spaccio di droga

Leggi su Secoloditalia.it

“Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi”, aveva detto Mahmoud Farid Fard a “Diritto e rovescio“, su Rete4, nei giorni in cui divampavano le polemiche sulla morte di, il ragazzino inseguito daie morto dopo uno scivolone a terra dallo scooter in fuga, con conseguenti accuse di “speronamento”. “Ice l’hanno sempre con noi”, aveva detto al conduttore Paolo Del Debbio, accusando i militari di averlo buttato a terra e picchiato “perché loro volevano i 300 euro che avevo nel portafoglio. Volevano rubare i miei soldi”. Il conduttore Paolo Del Bebbio si era dissociato immediatamente dalle dichiarazioni. Oggi si scopre che aveva fatto bene.di, Farid Fard,a MilanoOggi quel “grande accusatore” è finito in manette.