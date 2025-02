Dayitalianews.com - Accoltella e uccide l’amante in un b&b a Trapani: “Voleva violentarmi, mi sono difesa”

Si è conclusa in tragedia l’aggressione a danno di un 65enne in un b&b nel centro storico a, vicino al Palazzo di Giustizia, ferito a morte a quanto pare dalla sua amante 50enne.L’omicidio nel b&bSecondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito con più coltellate dalla sua amante, una donna di 50 anni finita a sua volta in ospedale, con la quale sembra abbia trascorso la notte nella struttura ricettiva. La 50enne ha raccontato alla polizia che sta seguendo le indagini e ai medici dell’ospedale Sant’Antonio Abate che si èdal tentativo di stupro da parte dell’uomo e per questo motivo lo hato.Il 65enne era arrivato in condizioni disperate all’ospedale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, che però non è riuscito a salvargli la vita.