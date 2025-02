Fremondoweb.com - Accadde oggi: 14 febbraio, la morte di Marco Pantani

Leggi su Fremondoweb.com

Fu trovato esanime in una stanza d’albergo di Rimini Il 142004,prese la volata e andò via per sempre, e con lui la figura di un corridore straordinario che ha fatto sognare l’Italia mentre, senza timore alcuno, . ContinuaL'articolo: 14, ladiproviene da Fremondoweb.