Accadde oggi 14 febbraio | Antonio Bruna ed altre ricorrenze

14edIn bianconero non vinse trofei, ma fornì un assist importante per la storia della Vecchia Signora. Scrisse Mario Pennacchia nel volume ‘Gli Agnelli e la Juventus‘ (pubblicato nel 1985): “Avvocato Edoardo, sarebbe un grande onore averla come prresidente”. L’idea didiventa realtà la sera di martedì 24 luglio 1923, quando Edoardo Agnelli viene eletto presidente della Juventus per “acclamazione”. Scusate le ripetizioni, maera nato il 141895.Esattamente dieci anni prima di Valentino Degani, campione d’Italia con l’Ambrosiana nel ’30.avrebbero festeggiato i novanta Lorenzo Cappa (giocò in Serie A con Bari, Bologna, Spal) e Giovanni Meanti (una presenza nel massimo campionato con il Milan e 73 tra i cadetti con il Cagliari).