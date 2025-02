Fanpage.it - Abodi su Bove: “Tornare a giocare in Serie A? Pronti a valutare se si possono rivedere i protocolli”

Leggi su Fanpage.it

Andrea, Ministro dello Sport ha parlato della situazione attorno ad Edoardoal quale, dopo il malore in campo, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che gli impedirebbe di tornare in campo in Italia: "le procedure, si esprimeranno gli esperti".