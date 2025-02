Unlimitednews.it - Abodi chiude a Malagò “Legge non prevede quarto mandato”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “finisce con questo. Non c’è il rinnovo perchè lanon lo”. Parola di Andrea, ministro per lo sport e i giovani, che a ‘Casa Sanremòalla possibilità di un, o quantomeno di una proroga fino alla conclusione di Milano-Cortina 2026, per il numero 1 dello sport italiano. Stando allaattuale, Giovanninon può fare più di tre mandati a differenza dei presidenti della Federazioni sportive. Ma allo stesso tempo la vicinanza temporale con le Olimpiadi invernali (in programma dal 6 al 22 febbraio 2026) aveva spinto più di qualcuno ad ipotizzare una proroga delper consentire all’attuale presidente di rivestire nel corso dei Giochi il doppio ruolo di numero 1 della Fondazione Milano-Cortina e del Comitato olimpico nazionale.