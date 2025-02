Internews24.com - Abodi: «Bove? Avremo modo di parlare per rivedere i protocolli medici, e sul VAR…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «diper, e sul VAR.» Le parole del ministro dello SportIntervenuto a Sanremo, il ministro dello Sport, Andreaha parlato del malore di Edoardonel match tra Fiorentina ed Inter, aprendo anche ad una possibilità diin campo il giocatore:CASO- «Sicuramentedicon chi di dovere permedico sanitari in Italia, per capire se ci sono soluzioni per poter fare tornare a giocare chi ha avuto un problema come Edoardo. Come accade in Inghilterra. In questo caso è giusto ascoltare il giudizio di esperti. Incontrerò Edoardo nei prossimi giorni per avere chiara la sua situazione. Sono molto contento che partecipi a Sanremo, è una testimonianza di attenzione sul tema della salute»VAR «Le trasformazioni delle regole del calcio non le decidiamo nei singoli Paesi, ma sono oggetto di valutazioni dell’International Board.