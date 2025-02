Ilfattoquotidiano.it - Abbiategrasso non ci sta e vuole diventare la capitale dell’antimafia

non ci sta. L’8 febbraio scorso viene convocata una manifestazione in piazza Marconi. Sotto la pioggia. Un secondo appuntamento si terrà il 15 febbraio prossimo. Presente don Luigi Ciotti., l’hub di Cosa Nostra al nord, diventa la.Due date. Le prime, di una lunga serie che tracceranno un percorso decollato subito dopo la conferma della Cassazione che ha portato in carcere Paolo Errante Parrino il 28 gennaio scorso. Un arresto che per diversi ha significato tornare a parlare della possibilità dello scioglimento del comune. Ipotesi che non risulta essere al vaglio della Prefettura, ma che riemerge nei dialoghi tra addetti ai lavori e cittadini impegnati, non solo per la conferma della consistenza dell’accusa per associazione mafiosa per il 76enne, ma anche dalla lettura delle carte che hanno portato all’arresto di Giovanni Bosco.