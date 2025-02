Chiccheinformatiche.com - Abbiamo provato a contattarla diverse volte, è pregato di chiamare al numero 89342264. E’ presente una comunicazione per lei – TRUFFA

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi giorni, molti utenti hanno ricevuto un messaggio allarmante con il seguente testo: “, èdial. Èunaper lei.”Attenzione alladel893: Come riconoscerla e difendersi –Questo tipo di messaggio è unatelefonica ben orchestrata che mira a farviuna tariffa maggiorata, causando costi elevati per ogni minuto di conversazione.Perché è una?Ci sono diversi elementi che rivelano l’inganno:893: I numeri che iniziano con 893 sono a tariffazione speciale e comportano costi molto alti.Linguaggio generico e vago: Il messaggio non specifica alcun dettaglio sulla natura della. Questo è un trucco comune per creare curiosità e ansia.