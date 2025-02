Bergamonews.it - A Treviglio l’incontro “Sanità pubblica: criticità e visioni per un Servizio Sanitario Nazionale più forte”

. Lunedì 24 febbraio alle 20.45 al Teatro Nuovo– TNT si terrà un incontro dal titolo “per un Ssn più”.Laè a un bivio. Le difficoltà delsono sotto gli occhi di tutti, ma quale futuro ci attende? Quali scelte devono essere fatte per difendere e rafforzare il diritto alla salute?Medicina Democratica – Sezione die provincia di Bergamo organizza un incontro per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive dellain Italia, con un focus sulla Lombardia e sulla provincia di Bergamo. Un momento di approfondimento, ma soprattutto un’occasione per ascoltare esperti e rappresentanti del settore.Protagonista della serata sarà Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ci guiderà in un’analisi approfondita sulla situazione del SSN, mettendo in luce dati,e possibili soluzioni.