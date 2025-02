Liberoquotidiano.it - A Sanremo spunta Stefano De Martino: Affari tuoi, clamoroso sul palco dell'Ariston

Leggi su Liberoquotidiano.it

I telespettatori disono in lutto questa settimana: per "colpa" del Festival di, il quiz show'access prime time di Rai 1 è andato in ferie, lasciando spazio al PrimaFestival e poi allo stesso evento, il più atteso'anno. EppureDeè riuscito a metterci lo zampino e finire anche lui, in un modo o nell'altro, sul. Per interposta persona, diciamo. Poco primae 22.30, infatti, nella serata dei duetti ee cover tocca a Stash e i The Kolors esibirsi con Sal Da Vinci, sulle note del tormentone Rossetto e caffè. Per loro tifo da stadio con sciarpe e bandiere del Napoli e cori "Forza Napoli" dalla platea, con Stash con un occhio semi chiuso e un po' gonfio sceso tra il pubblico e accolto con sciarpe e bandiere azzurre. "Forza Napoli a me?", ha scherzato la sardissima Geppi Cucciari, co-conduttrice con Carlo Conti.