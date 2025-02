Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo c’è una canzone che ho scartato. Non faceva per me”: la rivelazione di Elettra Lamborghini. Ecco qual è

Un brano in gara a2025 era stato proposto a, che però l’ha. Disi tratta? Nella conferenza stampa che ha preceduto la terza puntata del Festival la cantante, co-conduttrice insieme a Katia Follesa e Miriam Leone, ha affrontato anche questo argomento, senza però fare nomi. “È vero che in gara c’è un pezzo che ti avevano proposto?”, la domanda di un giornalista. “È vero, non la sentivo mia però devo dire che la resa sul palco è molto bella. Non voglio dire di chi è. Molto bella, bellissima, però sicuramente non era per me“.Da quel momento si sono scatenate le ipotesi per individuare il pezzoda. Quelle più gettonate? “Chiamo io chiami tu” di Gaia e, percuno, “Fuorilegge” di Rose Villain. È però Davide Maggio a fare chiarezza e dare per certo che si tratti di “Amarcord”, andata poi a Sarah Toscano.