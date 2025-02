Bergamonews.it - A San Valentino…ascolta il tuo cuore

Leggi su Bergamonews.it

San Valentino è la festa degli innamorati, un’occasione in cui il battiè protagonista. Ma quando un battito che si fa ‘troppo sentire’ può essere motivo di preoccupazione?Le aritmie sono alterazioni del ritmo cardiaco, che in condizioni normali oscilla tra i 60 e i 100 battiti al minuto. Possono essere suddivise in due tipi principali: le tachiaritmie (frequenza superiore ai 100 battiti al minuto) e le bradiaritmie (frequenza inferiore ai 60 battiti al minuto).Per approfondire l’argomento, abbiamo intervistato il Dottor Eduardo Celentano, responsabile dell’Elettrofisiologia in Humanitas Gavazzeni, per chiarire il significato delle palpitazioni, le possibili cause e i segnali da non trascurare per la salute del.Dottor Celentano, quali sono i sintomi tipici delle aritmie?“Tra i sintomi più frequenti ci sono le palpitazioni, il dolore toracico e il fiato corto.