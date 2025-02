Secoloditalia.it - A San Valentino i fiori dei vivai italiani sono i veri protagonisti: gli omaggi più diffusi nel sondaggio Coldiretti

Per San, iancora una volta il dono che va per la maggiore tra le coppie. Secondo undella, più di un innamorato su due avrà tra le mani un dono floreale. La tendenza del 14 febbraio è quella di andare “a caccia” di specie inedite per stupire il partner, anche curando la sostenibilità del prodotto. “Come alternativa alle tradizionali rose – sottolinea la– ci si indirizza dunque verso ranuncoli, tulipani, gigli, garofani, gerbere”.“Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta dicoltivati neiche, tra l’altro, durano di più” aggiunge l’associazione “perché non devono affrontare lunghi tempi di viaggio che fanno arrivare quelli stranieri meno freschi alla meta, oltre a garantire una maggiore sostenibilità a livello ambientale e di rispetto dei riditti dei lavoratori”.