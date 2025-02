Ilrestodelcarlino.it - A San Carlo per parlare di sana alimentazione

Non si ferma il progetto ’Scuola Bianconera’, sviluppato dal Cesena in collaborazione con E.Co Energia Corrente e Bcc Romagnolo, che ieri ha fatto visita ai ragazzi della scula media di ’Viale Della Resistenza’ plesso di Sanper sensibilizzare gli studenti sull’importanza di una corretta e. All’incontro, promosso in collaborazione con ’1 Attimo in Forma’, partner del Cesena, hanno preso parte i calciatori Massimiliano Mangraviti e Alessandro Giovannini, la calciatrice della prima squadra femminile Adelaide Serafino e la nutrizionista del Cavalluccio Michela Lantignotti. Tante le tematiche nutrizionali trattate nella chiacchierata tra i quasi cento studenti presenti in platea e gli ospiti del Cavalluccio: dagli elementi tipo che caratterizzano un’corretta e bilanciata all’importanza di mangiare ogni giorno sufficienti quantità di frutta e verdura, passando per le parole dei calciatori a testimoniare una nutrizionepossa aiutare a performare al meglio in campo e fuori.