Ilfattoquotidiano.it - A Salwan Momika condanna postuma per aver bruciato il Corano: l’Europa arretra sulla libertà d’espressione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Claudia De MartinoIl 30 gennaio scorso è stato ucciso a colpi di pistola nella sua casa di Södertälje, un sobborgo di Stoccolma,, un rifugiato iracheno, mentre stava registrando una diretta su TikTok in cui difendeva il diritto di insultare ilnel nome dellaera già noto alla polizia svedese in quanto sottoposto a processo per “odio razziale” dopo una serie di manifestazioni nel 2023 in cui avevaildifronte ad una moschea a Stoccolma ed è stato ucciso da chi non gli ha perdonato un atto blasfemo, considerato un peccato contro Dio: l’atto più grave che un buon credente musulmano possa compiere. Peccato che né l’apostasia né la blasfemia costituiscano reato in Europa, che egli non fosse musulmano ma cristiano, e che nelle sue eccentriche manifestazioni avesseanche altri testi sacri, come la Torah.