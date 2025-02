Gamberorosso.it - A Roma ha aperto un pub che vende birre, vini e vinili (ma niente cibo!)

Leggi su Gamberorosso.it

Creare un locale quanto più fedele ad un pub inglese. È questa l'idea di Paolo Pustorino che nel quartiere Portuense diha da pocoil posto che ha sempre avuto in mente e che, adesso, è riuscito a creare. Parliamo di Barbaro, in cui si beve birra (ma non solo) e si ascolta musica.Il bancone al centro del locale“Vengo dal mondo della birra artigianale. È lì che sono cresciuto professionalmente e non solo” ci racconta Paolo che in verità, dopo il diploma si butta nel mondo della musica e fa il fonico, citiamo questo “passaggio” perché torna anche in questo nuovo progetto. In ogni caso, tempo qualche anno viene rapito, appunto, dal mondo della birra artigianale; studia, viaggia, si forma tecnicamente. Parliamo dei primi anni 2000 ed effettivamente – è il caso di dirlo – c’era un grande fermento nel mondo brassicolono.